De Zweedse royal zet zich als ambassadeur van de Verenigde Naties in voor een duurzame samenleving.

De gesprekken in de Zweedse hoofdstad zijn een vervolg op de dialogen die in november vorig jaar op de Malediven werden gehouden. Victoria was daar toen ook bij. Zij kreeg de grote bedrijven zo ver echt werk te maken van duurzame visvangst. Afgesproken werd om daar in Stockholm verder over te praten.

Over de reis van Victoria naar de Malediven was in Zweden veel te doen. Omdat het hof geen informatie wilde geven over het doel van de reis, dachten veel mensen dat het om een snoepreisje ging. Pas eind december wist de krant Expressen de ware aard van de reis te achterhalen.

Geheim

Henrik Österblom, een wetenschapper die namens het Stockholm Resilience Centre aanwezig was bij de besprekingen, vertelde de krant dat Victoria keihard had gewerkt om de visbedrijven rond de tafel te krijgen om naar duurzame oplossingen voor de visvangst te zoeken.

Op verzoek van de visverwerkende bedrijven die aan de gesprekken meededen, werd het doel van de reis lang geheim gehouden. Het onderwerp zou volgens de concerns zeer gevoelig liggen.