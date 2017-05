De Flikken Maastricht-acteur is de vierde mystery passenger die in het realityprogramma opduikt. Dan Karaty en de bekende Vlamingen Min Hee Bervoets en Elle Leyers gingen hem voor.

De mystery passenger is een nieuw onderdeel in het zevende seizoen van Peking Express. Een bekende Nederlander of Vlaming wordt gekoppeld aan het duo dat naar huis dreigt te worden gestuurd, mits de kandidaten een groene kaart trekken uit de envelop. Voorwaarde is wel dat de bekende passagier de kandidaten helpt, zoals het vinden van een lift naar de volgende bestemming en onderdak en eten.