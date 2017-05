Dat maakte het Belgische hof maandag bekend.

Het is geen verrassing dat de zus van koning Filip en haar man aanwezig zijn bij de ceremonie. Voorgaande jaren waren ze er ook steeds bij.

De 35e editie van de Special Olympics Belgium vindt plaats in De Soeverein in Lommel. 300 Belgische clubs met in totaal meer dan 3400 atleten met een verstandelijke beperking zullen vertegenwoordigd zijn in 19 sporttakken.