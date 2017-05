Ozzy Osbourne opent hondencrèche

Op het papierwerk dat namens de Osbournes werd ingediend bij de gemeente, staat volgens The Sun dat het idee achter de opvang is dat honden thuis worden opgehaald, dan de dag doorbrengen in een 'veilige en afgeschermde' omgeving op het platteland, alvorens ze weer naar huis worden gebracht. Het verblijf zou zich onderscheiden van hondenuitlaatdiensten, omdat de dieren daarbij worden uitgelaten op paden en in parken waar fietsers, joggers, kinderen en jonge moeders met kinderwagens mogelijk last van hen hebben.

Sharon en Ozzy, die een groot deel van het jaar in de VS doorbrengen, zijn grote hondenliefhebbers. Ze hebben er zelf zes, en volgens de tabloid spendeerden ze afgelopen jaar 270.000 euro aan eersteklas vliegtickets voor de dieren. De opvang zou plaats bieden aan de zes viervoeters van de familie en 24 gasthonden.