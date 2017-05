Conservatieven boos over einde Tim Allen-show

Vorige week maakte ABC bekend dat het Last Man Standing, met in de hoofdrol Tim Allen, van de buis haalt. De beslissing kwam als een verrassing omdat de show in het zesde seizoen nog steeds goede kijkcijfers haalt. In de sitcom speelt de acteur de rechtse Mike Baxter, volgens de beschrijving van de show 'een mannen-man die probeert te overleven in een vrouwenwereld.'

Volgens CNN ziet een aantal kijkers met conservatieve denkbeelden het besluit om te stoppen met Last Man Standing als een politieke zet van ABC. In één van de petities om de serie te behouden, wordt de comedy beschreven als "een show die Amerikanen aanspreekt die heel weinig andere shows hebben die de waarden laten zien waarmee ze zich identificeren."

Sommige fans zien het einde van de show ook als een persoonlijke actie tegen Allen. De acteur, die in de jaren 90 bekend werd met de show Home Improvement, schaarde zich rond de Amerikaanse verkiezingen achter de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Hij heeft in interviews vaak laten weten dat hem dat in het overwegend linkse Hollywood niet in dank wordt afgenomen.