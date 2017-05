Rick van Velthuysen naar Traffic Radio

"De afgelopen maanden heb ik in alle rust mijn eigen toekomst geschetst, daarbij bleef de radio voor mij lonken", zegt Van Velthuysen, die naar eigen zeggen met plezier weer zijn wekker gaat zetten. "Good old FM is voor mij zeker niet uitgesloten, maar online is uiteindelijk toch dé toekomst en het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten, integendeel."

Van Velthuysen was tussen 2008 en 2016 te horen op Radio Veronica waar hij het succesvolle ochtendprogramma Rick in de Morgen maakte. De show won in 2014 de Gouden Radioring. Eerder werkte hij voor Radio 538, de AVRO en de KRO.