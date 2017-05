De zangeres en Andrew Ferguson trouwden drie weken nadat ze elkaar leerden kennen begin 2016, zo vertelt Elle in de post. "Het was en zal voor altijd een van de gelukkigste dagen van mijn leven zijn", schrijft de dochter van acteur Rob Schneider maandag bij een foto van de twee. "Deze foto is vandaag gemaakt, 15 mei 2017. Een maand na wat onze grote huwelijksceremonie had moeten zijn."

Elle was deze winter te zien in een aflevering van TLC-programma Say Yes To The Dress, waarin ze een jurk zocht voor de ceremonie. Die is er nooit gekomen, onthult ze nu.

"Mijn hart is gebroken, mijn ziel doet pijn, ik ben verloren. Hij is mijn beste vriend. Nu we uit elkaar gaan en proberen weer op te krabbelen, kan ik alleen maar hopen dat we allebei geluk in onszelf vinden", laat Elle weten. Ze eindigt de post met het verzoek om haar wat ruimte te geven in de moeilijke tijd. "Iedereen dacht dat ik mijn verstand was verloren, en dat was ik ook. Dus wees lief."