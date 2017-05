Extra uitzendingen Voetbal Inside op RTL7

Het eredivisieseizoen zit erop, maar dankzij de Europa League-finale van Ajax op 24 mei is er nog genoeg te bespreken voor de voetbalanalisten. In aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en Manchester United is Voetbal Inside aanstaande vrijdag 19 mei en maandag 22 mei te zien op RTL7. Vrijdag is oud-trainer Aad de Mos te gast, maandag schuift Telegraaf-journalist Valentijn Driessen aan.

Naast de extra uitzendingen van Voetbal Inside heeft RTL7 ook op de dag voor de finale veel aandacht voor de Europa League. Dan zendt het om 20.30 uur een programma uit over de laatste voorbereidingen van Ajax in Stockholm. Op de dag van de finale begint de voorbeschouwing al om 19.00 uur, met Frank de Boer en Aad de Mos als analisten. De wedstrijd begint om 20.45 uur.