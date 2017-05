Barron herenigd met papa Donald

Eigenlijk had het nieuws over de verhuizing van en nog helemaal niet bekend mogen worden, maar de schoolleiding van de St. Andrew’s Episcopal School in D.C. lichtte afgelopen week - bang voor protesterende vaders en moeders - reeds de ouders in. Het Witte Huis kon vervolgens niet achter blijven met een bevestiging, nog wel uit naam van de First Lady zelf.

,,We zijn bijzonder blij dat onze zoon naar St. Andrew’s Episcopal School zal gaan. De school staat bekend om de diversiteit van de leerlingen en de toewijding aan academisch uitblinken.”

Goedkoop zijn de lessen aan de privéschool niet, het lesgeld bedraagt zo’n 36.000 euro per jaar. Maar daar staat wel de garantie tegenover dat iedere afgestudeerde sowieso is klaargestoomd voor de meest prestigieuze Colleges van het land.

Little Donald

En inmiddels is het wel duidelijk dat het beste nog niet goed genoeg is voor de kleine Barron, die niet voor niets al Little Donald wordt genoemd. Hij ontsloeg zijn eerste nanny op zijn derde, draagt geen joggingpakken maar alleen handgemaakte maatpakken. Verzorgt zijn huid met bodycrème op basis van kaviaar en doet qua sport het liefst aan golf. En dan moet hij nog twaalf worden...

Of Barron zelf content is met de verhuizing naar Washington is nog maar de vraag. Immers, in New York woont hij in de fameuze Trump Tower en dan niet in een slaapkamertje achteraf. De Trump-Benjamin heeft er de beschikking over een compleet eigen etage. Aan de andere kant, het Witte Huis biedt genoeg ruimte om dat te compenseren.

Zelf nam de kleinste Trump al een voorschot op zijn vertrek van de Columbia Grmmar and Preparatory School in New York. Als een verkapt schoolreisje reisde hij afgelopen week met tachtig medeleerlingen en een stoet aan leerkrachten en beveiligers per bus naar de hoofdstad, waar zij een uitgebreide rondleiding door de presidentiële ambtswoning kregen, inclusief een bemoedigende speech van Barron’s vader .

Die wees de jonge scholieren op de kansen die het leven te bieden had en dat met hard werken vooral veel succes kon worden geboekt. Barron zelf liep intussen zo trots als een pauw door de vertrekken van zijn toekomstige woning. Hij zal zijn vriendjes gaan missen in New York, maar daarvoor in de plaats wordt hij wel herenigd met zijn grote voorbeeld, papa Donald.