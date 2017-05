Nicolette geloofde niet dat ze tbc had

Bij RTL was dinsdag een fragment uit het interview te zien.

“Uit het biopt kwam dat het geen kanker was. Toen heb ik een tuberculosetest gedaan en daar kwam uit dat ik tbc had”, zegt Nicolette in het eerste uitgebreide interview over haar ziekte en herstel. “Omdat die vlek niet groter werd of kleiner werd, moest het iets zijn. Gek genoeg heb ik nooit geloofd dat ik tuberculose had. Had ik wel, maar ik wist dat dit kanker was op de een of andere gekke manier.”

Nicolette barst in tranen uit als ze vertelt over het moment waarop ze te horen kreeg dat ze longkanker had. “Twee weken later zat ik bij dezelfde longarts die me had weggestuurd: “We hebben heel slecht nieuws, het is longkanker”. Het enige wat ik kon denken was: ik heb het jullie allemaal gezegd, een halfjaar lang heb ik het jullie gezegd.”