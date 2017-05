Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Michael wordt 'moedeloos' van vriend Barbie

46 min geleden

Michael van der Plas is helemaal klaar met de nieuwe liefde van zijn ex Barbie. Rolf Tangel beweert dat hij zaterdag ernstig is bedreigd door Michael, maar volgens hem overdrijft de voormalig pornoster.