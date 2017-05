Lil’ Kleine bevestigt nieuwe liefde

„Ik ben super verliefd” laat Jorik Scholten, die beter bekend is als Lil’ Kleine, lachend aan Grazia weten.

Jorik deelde op Snapchat en Instagram al zoete foto’s en filmpjes, waarbij Jaimie een aantal keren te zien was. In Telegraaf VNDG vertelde Jan Uriot over het nieuwe liefje van Kleine dat ze uit Den Haag komt en vaak in zonnige oorden zoals Ibiza en Bali vertoeft.

Hiervoor had hij ruim vier jaar een relatie met vlogger Monica Geuze, die eind vorig jaar strandde. Zelf is Monica overigens ook alweer onder de pannen. In een rap met SBMG haalde Kleine recent nog uit naar haar vriend, Lars Veldwijk.