Miley Cyrus gruwelt van video Wrecking Ball

Gisteren, 23:21

Het is een van haar grootste hits, maar Miley Cyrus gruwelt toch van Wrecking Ball. Vooral de videoclip bij het nummer, waarin Miley naakt op een sloopkogel heen en weer slingert, is een doorn in haar oog.