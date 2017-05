Backstreet Boy en Spice Girl zoeken boyband

In het programma nemen jonge zangers het tegen elkaar op, om na tien afleveringen gekozen te worden voor de jongensband waarvoor een platencontract klaarligt. De juryleden, die 'architecten' gaan heten, fungeren ook als mentors voor de nieuwe talenten.

Boy Band wordt gepresenteerd door Rita Ora. De zangeres heeft al flinke ervaring bij talentenjachten op televisie: ze was eerder coach bij de Britse versies van The Voice en The X-Factor, en presenteerde afgelopen jaar een seizoen van America's Next Top model.