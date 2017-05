premium

Column Evert Santegoeds: Strikt Privé

Evert Santegoeds

Het was de meest geruchtmakende scheiding van de jaren tachtig - voor de jongeren onder ons: hooguit te vergelijken met die van RUUD GULLIT en ESTELLE, vijf jaar geleden. De breuk tussen WILLEM VAN HANEGEM en zijn TRUUS had niemand zien aankomen of voor mogelijk gehouden. Als er nu één stel was van wie gezegd kon worden dat één plus één dríe was, dan waren zij dat wel. Totdat Willem die uitdrukking halverwege de jaren tachtig verkeerd uitlegde en viel voor zijn huidige vrouw MARIANNA.