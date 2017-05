Filmfestival van Cannes viert jubileum

Vanwege het jubileum reikt de organisatie dit jaar een speciale editie uit van de grote prijs van het festival, de Palm d'Or of Gouden Palm. Het beeldje is versierd met 167 diamanten. Een jury onder voorzitterschap van Pedro Almodóvar zal bepalen welke van de negentien films die in aanmerking komen voor de Palm er met de eer vandoor gaat. Onder meer Jessica Chastain en Will Smith nemen plaats in de jury.

Cannes is de komende anderhalve week, een klein jaar na de aanslag met een vrachtwagen op de boulevard van Nice, de best beveiligde stad van Frankrijk. De Promenade de la Croisette is afgezet met bijna manshoge betonnen bloembakken, die een truck kunnen tegenhouden. In de drukste buurten hangen in totaal 550 bewakingscamera's, er is extra veel beveiligingspersoneel op de been en een leger vrijwilligers is opgeroepen alarm te slaan bij het minste teken van onraad.

Het festijn aan de Franse zuidkust, waar 4000 filmjournalisten uit negentig landen worden verwacht, opent woensdag met het liefdesdrama Les Fantômes d'Ismaël van regisseur Arnaud Desplechin, met in de hoofdrollen Charlotte Gainsbourg, Oscar-winnares Marion Cotillard en Mathieu Amalric.

Het Filmfestival van Cannes duurt tot 28 mei.