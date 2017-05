Johan Derksen aan de drugs

Derksen doet zijn ontboezeming aan Wilfred Genee in het programma Doordekken. ’’Ik ben niet zo’n blower, vroeger wel. Maar ik ben tegenwoordig zoveel op stap met mijn theatertour, en vaak pas rond 2 of 3 uur ’s nachts thuis. Dan wil ik de resterende uren wel slapen. Ik kom dan alleen altijd zo moeilijk in slaap.’’

De jongens van de band hadden wel een idee voor hem.’’’Wij blowen altijd ’s avonds’, vertelden ze. Ik heb nu zo’n pijpje, die steek ik aan en dan rook ik af en toe. Maar ik voel er nog maar niks van joh, die jongens die zeggen juist dat ze slapen als een roos’’, aldus De Snor.

Maar het heeft dus nog weinig effect op hem. ’’Misschien moet ik sterkere wiet hebben.’’ Volgens Genee is hij zo een slecht voorbeeld voor de jeugd, al spreekt Derksen dat tegen. ’’Wiet is toegestaan, in elke coffeeshop kun je het kopen. In Amerika schrijven ze het als medicijn voor. Mijn ex-vrouw begon ’s ochtends te blowen en deed dat ’s avonds nog steeds. Nee, het is totaal ongevaarlijk, ik heb daar geen enkel probleem mee.’’