Dat vertelt het verliefde stel op de website van Boer Zoekt Vrouw. "Ik woon bij haar", vertelt Rosita. "En we zijn zeer happy daarmee."

Ook haar twee kinderen zijn meegekomen naar Zeeland. "We waren het heen en weer rijden aardig snel beu, dus we dachten: 'we gaan het gewoon doen'."

Ondanks dat de twee pas net samen zijn, kon het Bertie niet snel genoeg gaan. "Je kunt wel jaren wachten, maar waarom?"