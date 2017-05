Ook zijn er optredens van Coolio, Brace, en Jebroer, meldt de organisatie.

De 'final edition' van A Day at the Park vindt plaats op 15 juli in het Amsterdamse Bos. Eerder werd al bekend dat dj's Roog en Erick E. er weer bij zijn. De twee zijn al sinds de start van A Day at the Park in 2008 van de partij.

De kaarten voor het festival zijn al te koop.