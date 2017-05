Hij reageerde hiermee op de controverse rond twee titels van zender Netflix die zijn geselecteerd voor de competitie. De Amerikaanse betaalzender weigert de titels in de Franse bioscopen uit te brengen, iets dat het festival wel wil.

“Ik ben niet bang dat Netflix en bioscoop niet naast elkaar kunnen bestaan”, aldus Almodovar. “En ik omarm elke nieuwe manier om beeldkunst te beleven. Maar ik ben er wel bang voor dat de nieuwe generatie vergeet wat het is om een film op een groot doek te ervaren, om gehypnotiseerd te worden door het grote witte doek.”

De Spanjaard beklemtoont dat publiek de kans moet krijgen speelfilms te zien op een groot doek. “Netflix is niet voor iedereen toegankelijk. Als wij een titel bekronen, dan moeten mensen naar een bioscoop kunnen gaan om die film te gaan kijken. Het scherm moet niet kleiner zijn dan de stoel waar je in zit. Je moet overdonderd kunnen worden; je moet je klein en nietig kunnen voelen van de beelden die je te zien krijgt.”

Aangepast

Het festival liet vorige week weten de regels aan te passen. Vanaf 2018 mogen titels van Netflix of andere zenders alleen maar meedoen als zeker is dat ze in de bioscoop worden uitgebracht.

De zeventigste editie van het festival van Cannes gaat woensdagavond van start. Er zijn dit jaar geen Nederlandse makers doorgedrongen tot de competitie of een van de andere selecties.