Seizoen 5 van Arrested Development op Netflix

De voltallige cast keert terug in het vervolg, onder wie Jason Bateman, Michael Cera, Jeffrey Tambor, Jessica Walter, Will Arnett, Tony Hale, Portia de Rossi, David Cross en Alia Shawkat.

De eerste drie seizoenen van Arrested Development waren van 2004 tot 2006 te zien op de Amerikaanse zender Fox. Netflix bracht het vierde seizoen in 2013. De serie won zes Emmy Awards.

"Tijdens de onderhandelingen met Netflix vonden we allemaal dat verhalen over een narcistische familie, die zich misdraagt in de wereld van de bouw, momenteel echt ondervertegenwoordigd zijn op televisie", zegt bedenker Mitchell Hurwitz.