Pippa en haar vriend James Matthews stappen zaterdag in het huwelijksbootje. Het jongere zusje van hertoghin Kate Middleton geeft haar ja-woord aan de beursmakelaar in de St. Mark's kerk in Englefield, Berkshire.

Meghan is inmiddels in Londen en werd vanaf Heathrow direct naar Kensington Palace gebracht. Hoe zij verder de avond heeft doorgebracht, is niet bekend gemaakt door het hof.

De aanwezigheid van de Suits-actrice geeft nog maar eens aan dat de relatie tussen Meghan en Harry zeer serieus is. De Amerikaanse is in de openbaarheid nog niet gezien met het bruidspaar, maar is wel aanwezig op de mooiste dag van hun leven. Bij het huwelijk zullen prins George (3) en prinses Charlotte (2) als bruidskinderen fungeren.