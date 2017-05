Gewapende overval in woning A$AP Rocky

Dinsdagavond stonden drie mannen bij de voordeur van het huis van de rapper, die zelf niet thuis was. Een vrouw die opendeed werd overmeesterd door de overvallers, waarna ze haar meenamen tijdens hun rooftocht door het huis, meldt TMZ. Toen de mannen er met hun buit vandoor waren gegaan, bleken ze een kluis uit het huis op de stoep te hebben achtergelaten. Mogelijk paste deze niet meer in de vluchtauto.

Het vrouwelijk slachtoffer van de brute overval is volgens de entertainmentwebsite een familielid van A$AP Rocky. Ze is ongedeerd gebleven. Het ziet er naar uit dat de vriend van model Kendall Jenner geen toevallig slachtoffer is van de bende, maar dat de overval speciaal op hem gericht was.