Musical King Kong in najaar 2018 op Broadway

De musical King Kong werd al in in 2014 in New York verwacht, maar die show werd uitgesteld na gemengde reacties op de Australische versie van de musical die in 2013 in Melbourne te zien was.

De musical bevat liedjes van de Australiër Eddie Perfect die ook de muziek schreef voor de musical Strictly Ballroom. Jack Thorne, die ook meeschreef aan het populaire toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child, neemt plaats in het creatieve team om de nieuwe King Kong-versie te ontwikkelen.

Het is nog niet bekend welke acteurs in de Amerikaanse musicalversie van King Kong gaan spelen.