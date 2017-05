Jennifer was paaldansend in een stripclub te zien en daar viel menigeen over. Ze schrijft: "Kijk, niemand wil door het internet herinnerd worden aan die ene keer dat ze probeerde te dansen om een stripperpaal", begint de actrice haar verhaal.

"Het was de verjaardag van een van mijn beste vrienden en ik liet mijn paranoïa een seconde varen om plezier te maken. Ik ga geen excuses maken, ik had heel veel lol die avond", gaat Jennifer verder.

Ook ging ze nog in op de vraag of ze in haar bh aan de paal hing. "Het was een topje van Alexander Wang. En ik ga niet liegen, ik denk dat mijn dans er best goed uitzag. Ondanks dat ik geen buikspieren heb."