Nicolette Kluijver verhulde ernst longkanker

"Ik was al afscheid aan het nemen", vertelt de RTL-presentatrice in Van der Vorst ziet Sterren. "Ik heb de dood in de ogen gekeken", zegt Nicolette. Ze zegt de ernst van de diagnose te hebben afgezwakt in de publiciteit, om haar kinderen te beschermen.

De 32-jarige moeder van drie jonge kinderen werd geopereerd waarbij een halve long werd geamputeerd. Ze voelt zich inmiddels naar omstandigheden goed. "Ik zal nooit meer helemaal de oude worden, want ik weet hoe vergankelijk het leven is. Bij iedere bloem die bloeit of vogel die ik zie, besef ik me dat ik nog leef."

Emotionele periode

Nicolette nam zich voor het complete verhaal eenmaal uit de doeken te doen op televisie. "Het was zo'n heftige en emotionele periode en elke keer als mensen ernaar vragen herbeleef ik het weer. Ik vind het zwaar om het steeds te vertellen, daarom blijft het bij deze ene keer."

De presentatrice van Expeditie Robinson hoorde pas na een half jaar onderzoeken én een second opinion dat ze longkanker had. Aanvankelijk waren haar artsen ervan overtuigd dat ze tbc had. Een punctie wees uit dat ze kanker had. "Gek genoeg heb ik nooit geloofd dat ik tuberculose had. Had ik wel, maar ik wist dat dit kanker was. Op het moment dat de diagnose kwam, was ik niet boos, het was meer een opluchting. Ik was al die tijd al afscheid aan het nemen van de kinderen. Ik wist dat het niet goed zat, maar niemand hoorde mij."

Oerkracht

"Na het horen van de diagnose kwam er een soort oerkracht bij me naar boven. Ik was zo sterk en dacht 'dit gaat me niet gebeuren'. Ik heb mijn moeder gebeld, mijn manager en RTL om te vertellen dat ik voorlopig niet kwam werken. Dat ik longkanker had, dat wilde ik niet naar buiten brengen. Ik heb er heel snel een iets ander verhaal van gemaakt, omdat ik niet wilde dat mijn dochtertje op het schoolplein hoort dat haar moeder doodgaat."

De periode in het ziekenhuis was loodzwaar. "Ik kreeg klaplong op klaplong op klaplong. Het was een rollercoaster", zei Nicolette. "Ik heb me voor de kinderen zo sterk gehouden. Als de kinderen kwamen liet ik me volspuiten met pijnstillers en ging ik met ze dansen en zingen. Ik heb nooit aan ze laten merken hoe slecht het ging."

Nicolette maakte al eerder bekend dat ze terugkeert als presentator van Expeditie Robinson. Ze neemt haar man en kinderen mee naar de opnames. "Ik hoef me niet voor anderen te bewijzen, maar ik doe het voor mezelf. Ik laat mezelf niet op de kop zitten."