Drummer Travis Barker was drugsverslaafd

Tijdens het Amerikaanse televisieprogramma The Doctors vertelde Travis Barker woensdag openhartig over de vliegramp en zijn herstel, toen hij verslaafd raakte aan onder andere pijnstillers. "Ik gebruikte voor het ongeluk al regelmatig recreatief drugs, ik had het wilde leven van een rockster", vertelt Barker, die tweede- en derdegraads brandwonden opliep bij het ongeluk met een privévliegtuig in 2008. Twee vrienden met wie hij vloog kwamen om het leven.

Een andere vriend en overlevende van de ramp, Adam Goldstein beter bekend als dj AM, werd in 2009 dood gevonden in zijn appartement in New York. Hij overleed aan een overdosis drugs en medicijnen. Barker raakte vervolgens depressief en had last van schuldgevoelens. "Artsen vertelden me dat ik de rest van mijn leven verslaafd zou blijven aan medicijnen als ik niet zou afkicken. Dan zou ik nooit meer drummen en nooit meer hardlopen", aldus de drummer. "Toen heb ik een knop omgezet."

Barker bouwde de afhankelijkheid van pijnstillers af en ging weer hardlopen en boksen. Ook werd hij veganist en investeerde zelfs in een veganistisch restaurant in Los Angeles. "Ik ben nu gezonder dan toen ik 20 was", grapte Barker tijdens de talkshow.