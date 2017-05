Voor zijn nieuwe serie Jensen USA ging Robert Jensen langs bij de acteur confronteerde hij hem met zijn vertrek bij de destijds immens populaire sitcom. „Als ik het allemaal over zou kunnen doen - als ik zou kunnen terugkeren naar het bewuste moment - dan was ik gebleven”, zegt Sheen. „Ik denk niet dat ik zou zijn vertrokken, waarom zou ik? Kijk, als je er middenin zit, dan heb je niet in de gaten wat juist is om te doen. Je weet op zo’n moment niet wat belangrijk is en je kunt niet even tegen jezelf zeggen: ’relax een beetje en ga gewoon weer aan het werk’. Ik had moeten blijven, het is niet anders. Shit happens, het leven gaat door.”

Robert Jensen in gesprek met Charlie Sheen Foto: RTL/Jensen USA

Hoewel Sheen, die in november 2015 bekende HIV-positief te zijn, inmiddels een teruggetrokken bestaan leidt, is nog steeds dagelijks voer voor de Amerikaanse media. Wanneer Jensen hem vraagt of het klopt dat hij onlangs in een afkickkliniek verbleef, ontkent de acteur stellig. „Nee, dat is klinkklare onzin. Waarschijnlijk waren ze mij uit het oog verloren, aangezien ik nu rustig aandoe. Ze zien mij niet meer in de stad en misschien denkt men daarom wel dat ik thuis zit opgesloten, of zo.”

Charlie Sheen Foto: RTL/Jensen USA

De acteur - die drie keer was getrouwd was en vijf kinderen heeft - stond voorheen bekend als bon vivant en over zijn wilde privéleven doen dan ook talloze verhalen de ronde. Zo ook het gerucht dat hij in een aquarium was gedoken om met zijn vissen te zwemmen. Volgens Sheen is daar de helft van waar. „Ik was altijd nieuwsgierig hoe dat zou zijn, dus op een avond klom ik mijn aquarium. Het was stervenskoud en er zat iets meer zout in het water dan dat ik had verwacht. Het duurde uiteindelijk een halfuur voordat ik er weer uitkwam. Zo is het gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen en er is niemand gearresteerd. Ik heb nu wel veel meer respect voor mijn vissen.”

Jensen USA is vanavond om 20.30 uur te zien bij RTL 5.