Jennifer Lawrence reageert op paaldansfilmpje

Op de beelden is Jennifer, die duidelijk dronken is, al paaldansend te zien. De video zou afgelopen april in Oostenrijk gemaakt zijn.

De actrice zelf schaamt zich totaal niet, zo laat ze weten op Facebook. "Kijk, niemand wil eraan herinnerd worden dat je hebt staan paaldansen door middel van een video op internet. Het was de verjaardag van een van mijn beste vrienden en ik heb mijn paranoia losgelaten om even lol te hebben. Ik ga me niet verontschuldigen, het was een fantastische avond."

Ze vervolgt: "PS, dat is geen bh, het is een top van Alexander Wang en ik ga niet liegen, ik vind dat mijn danskwaliteiten best goed zijn. En dat zonder kracht in mijn romp."