Het 1ste bataljon en de F Company van de Scots Guards kregen een nieuwe regimentsvlag.

De 91-jarige vorstin overhandigde de vlag, in het Engels colours, “in de wetenschap dat die u zal inspireren om uitmuntend te zijn in wat u doet en waar u ook bent”. Elizabeth zei volgens Daily Mail ook dat het 1ste bataljon deel gaat nemen aan de Strike Experimentation Group en daarmee “snel en effectief in het belang van ons land en onze bondgenoten” ingezet kan worden.

De koningin bedankte de F Company voor de “onbetaalbare bijdrage” aan ceremoniële activiteiten als de wisseling van de wacht bij Buckingham Palace en Trooping The Colour. Met die militaire parade wordt elk jaar de verjaardag van Elizabeth gevierd. De bijdrage van de F Company wordt volgens de vorstin “enorm gewaardeerd” door het publiek. “Het geeft velen plezier en vreugde.”

Vanwege de regenbuien inspecteerde Elizabeth, erekolonel van de militairen, de troepen vanonder een paraplu. Die paste wel perfect bij haar lange mintgroene jas. Ruim 2200 gasten woonden de ceremonie bij. Het komt niet vaak voor dat Elizabeth nieuwe regimentsvlaggen uitdeelt. De laatste keer dat ze de Scots Guards nieuwe ‘colours’ gaf was in 2002, het jaar waarin ze haar gouden regeringsjubileum vierde.