Dat is donderdag in Kopenhagen via het secretariaat van Alexandra's moeder prinses Benedikte bekendgemaakt.

"We eindigen het huwelijk, maar blijven bij elkaar in het ouderschap", aldus een verklaring van prinses Alexandra, een nichtje van de Deense koningin Margrethe en dochter van de onlangs overleden prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. "De hele familie, maar kinderen natuurlijk het meest, bevindt zich in een kwetsbare situatie, zeker ook na de dood van mijn vader."

Prinses Alexandra (46) en graaf Jefferson hebben elkaar dertig jaar geleden op kostschool leren keren. In 1998 huwden ze in het zuiden van Denemarken, in Gråsten Slot, dat toen toebehoorde aan Alexandra's grootmoeder koningin Ingrid.

Het paar, dat twee kinderen heeft (graaf Richard en gravin Ingrid), woonde onder meer in Londen en Parijs. Toen Alexandra en Jefferson in Frankrijk beiden hun baan verloren, verhuisden ze naar Duitsland. De kinderen gaan op school in Sleeswijk-Holstein en na de scheiding blijven Alexandra en Jefferson daar voorlopig wonen, aldus de mededeling.