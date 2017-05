De nummers die Niall Horan maakte sinds het uiteenvallen van de boyband spreken Liam meer aan, vertelde hij aan Music Choice.

“Om eerlijk te zijn is het niet mijn soort muziek”, zei Liam over Harry’s nummers. “Het is niet iets waar ik naar zou luisteren, maar ik denk dat hij precies heeft kunnen maken wat hij wou.”

In navolging van Niall, Harry en Louis Tomlinson werkt ook Liam aan een solocarrière. De 23-jarige zanger, die onlangs vader werd, denkt dat zijn muziek Harry niet kan bekoren. “Het grappige is dat hij waarschijnlijk hetzelfde over mijn nummers zegt. Harry luistert niet echt naar hiphop, terwijl mijn nummer een beetje op Tyga’s Rack City lijkt.”