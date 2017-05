Rapper Negativ en Kenny B in muzikale film

Dat maakten producent Submarine Film en distributeur In the Air vrijdag bekend tijdens het Filmfestival van Cannes. Sing Song vertelt over de 16-jarige Jasmine (Boomdijk) die samen met gitarist Stijn (Floris Bosma) naar Suriname reist om mee te doen aan een song-contest. Zij heeft echter een dubbele agenda; Jasmine hoopt in Suriname ook haar moeder te vinden

De cast van de film bestaat uit acteurs, muzikanten, zangeressen en stand-uppers uit Suriname en Nederland. Negativ speelt de vader van Jasmine; de rol van muziekcoach wordt vertolkt door Glen Faria. Faria, ook bekend als rapper McFit heeft samen met Kenny B de muziek verzorgd. Kenny B maakt ook zijn filmdebuut in Sing Song.

Regisseur Mischa Kamp maakte eerder grote, veel bekroonde successen als Het Paard van Sinterklaas en Jongens. De trailer van de film is vrijdag op YouTube gelanceerd. Sing Song is vanaf 19 juli in de Nederlandse bioscopen te zien.