Dotan gaat toeren door Europa

43 min geleden

Dotan trekt in oktober een maand lang door Europa voor een solotournee. Dat heeft de zanger vrijdag bekendgemaakt. De tour, bestaande uit zeventien shows, start op dinsdag 3 oktober in Dublin en brengt hem onder andere naar Londen, Stockholm, Berlijn, Madrid en Parijs. De laatste show is op 25 oktober in Amsterdam.