Beatles-haren leveren 10.000 euro op

De haren zijn op 12 december 1964 afgeknipt tijdens de opnames van de Beatles-film A Hard Day’s Night. "Na de knipbeurt zijn ze direct verzameld door een slimme visagist die ze later heeft verkocht aan fans", zegt Denny Hoekstra van Catawiki.

Volgens hem is er tegenwoordig een levendige handel in haren van beroemde mensen. "Over het algemeen worden de haren van celebrities in de loop van de tijd eigenlijk alleen maar meer waard, waardoor haren worden gezien als goede investering."

De haren van Paul McCartney waren bij de bieders het meest gewild. Een Franse bieder kocht het plukje uiteindelijk voor ruim 2700 euro. De haren van George Harrison en Ringo Starr brachten elk 2600 euro op en voor John Lennons lokken werd 1200 euro geboden.