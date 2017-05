Nieuwe tijden, een spin-off van GTST, was vorig jaar te zien in de zomerstop op RTL 4. Na veertig afleveringen ging de 75-delige serie verder op Videoland. In februari verscheen op de streamingdienst een volgende reeks. Het tweede seizoen krijgt ook een plekje op tv: in oktober, direct na afsluiting van seizoen 1.

De soap gaat over een groep jongeren die samenwonen in een studentenhuis in Utrecht.