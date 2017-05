De 31-jarige Lena zou met onder anderen de comedians Sasheer Zamata, Morgan Murphy, Charla Lauriston en Jacqueline Novak talkshows geven in verschillende steden door heel Amerika. Tegen Entertainment Weekly zegt de actrice dat ze opnieuw behandeld moet worden aan de chronische ziekte endometriose, waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt.

"Mijn lichaam, dat me al vele jaren allerlei soorten pijn bezorgt, kan deze tournee niet aan", schrijft Lena. "Lenny gaat erover dat we 100 procent van onszelf moeten geven en dat kan ik niet opbrengen. Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit zoveel pijn gehad. Nadat ik dacht dat ik vrij was van endometriose blijkt de ziekte op diepere plekken te zitten. Ik word opnieuw geopereerd."

Naast het slechte nieuws bedankt Lena haar fans voor de steun. "Ik ben blij dat ik zowel online als in het echt een sociaal leven heb."

Een maand geleden onderging ze een vijfde operatie in een jaar tijd om daarmee de chronische pijnen te bestrijden. Begin mei verscheen de Girls-actrice kort op het Met Gala in New York, dat ze vroegtijdig moest verlaten wegens complicaties.