Debuutalbum Harry Styles bovenaan top 100

Het album dat Harry Styles vorige week uitbracht telt tien nummers. Vooral nummer vier, Two Ghosts, trok de aandacht bij media en fans doordat het over Harry's ex Taylor Swift lijkt te gaan. In april begon het voormalig lid van de boyband One Direction aan zijn solocarrière met het uitbrengen van de single Sign Of The Times. Op 8 november staat Harry Styles in AFAS Live.

De mixtape Du4 van rapper Kempi komt binnen op de vijfde plaats. Het nieuwe album van de Duitse zangeres Helene Fischer doet het ook goed en bezet de zesde plaats. OG3NE verzilvert het succes op het Eurovisiesongestival, het album We Got This van de drie zussen stijgt de top 10 binnen naar de zevende positie.