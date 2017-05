Monica en Lars waren sinds december 2016 een setje. De vlogster en de profvoetballer lieten hun fans meekijken in hun relatie via de vlogs van Monica, onder andere tijdens hun vakantie op Curaçao.

Monica is de ex van Lil'Kleine, die juist deze week bekend maakte weer gelukkig te zijn in de liefde. De rapper heeft een relatie met Jaimie.