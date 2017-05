premium

Olav Mol als commentator in Pixar-film Cars 3

47 min geleden

Olav Mol is dit jaar in de bioscoop te horen. De autosportjournalist, die via Ziggo Sport de verrichtingen van Max Verstappen en collega's in de Formule 1 van commentaar voorziet, heeft een stem in de Pixar-film Cars 3 ingesproken.