Queen Elizabeth viert verjaardag vriendin

De Britse koningin Elizabeth, die zelden wordt gezien in openbare eetgelegenheden, droeg een elegante zilverkleurige jurk en een grijze paisley omslagdoek, zo is te zien op de website van Daily Mail. Elizabeth was een avondje uit om de tachtigste verjaardag van aartshertogin Helena van Habsburg te vieren. Zij zijn niet alleen vriendinnen, maar ook familie van elkaar want Helena is een nicht van prins Philip en van prins Michael van Kent. Helena van Habsburg is de dochter van Elizabeth van Griekenland (1904-1955).

De Britse koningin liet zich daarom ook vergezellen door prins Michael van Kent en diens echtgenote. Eerder op de dag had ze nog in de stromende regen een aantal militairen ontvangen op Buckingham Palace. Ze overhandigde het 1ste bataljon en de F Company van de Scots Guards hun nieuwe regimentsvlag.

Voor het verjaardagsdiner had de familie van de aartshertogin van Habsburg nog een presentje voor de gasten in de vorm van een portemonnee met daarop een jeugdfoto van de jarige.