Cheryl heeft oude naam Tweedy weer terug

Cheryl is inmiddels gelukkig in de liefde met Liam Payne, met wie ze zoontje Bear kreeg. Voor deze relatie was ze echter getrouwd met voetballer Ashley Cole en Jean-Bernard Fernandez-Versini.

In een interview met BBC Radio gaf de 23-jarige Liam antwoord op de vraag of hij het niet zat is dat zijn vrouw elke keer aan haar eerdere huwelijken werd herrinerd en dus ook aan de diverse achternamen. "Haar achternaam is Tweedy nu, maar om eerlijk te zijn houdt het mij niet bezig. We hebben een kind samen en er is meer in het leven dan een naam."