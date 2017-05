Fox-presentator ontslagen om racistische opmerking

Volgens Variety is het niet de eerste keer dat Bob zijn biezen moest pakken bij de nieuwszender. In 2015 kon hij ook al vertrekken nadat was uitgekomen dat hij verslaafd was aan pijnstillers. In januari van dit jaar keerde hij echter weer terug bij de nieuwszender.

Het is niet voor het eerst dat Fox News in opspraak komt. Een topman werd ontslagen nadat er klachten kwamen over ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Eerder werden netwerkbaas Roger Ailes en Bill O'Reilly daar al voor ontslagen.