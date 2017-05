Pippa Middleton in huwelijksbootje gestapt

Pippa werd naar het altaar gebracht door haar vader Michael. In april 2011 begeleidde hij zijn oudste dochter Catherine naar het altaar. Zij trouwde toen in de Westminster Abbey met prins William. Tijdens die bruiloft trad Pippa op als bruidsmeisje.

Zaterdag waren de rollen omgedraaid, dit keer was het Catherine die de trouwjurk van haar zus fatsoeneerde voor ze de kerk in Englefield betrad. De hertogin deed dat met haar rug naar de ingang van de kerk, waarschijnlijk om soortgelijke foto’s die het achterwerk van haar zus in 2011 wereldberoemd maakte te voorkomen.

Waarschuwing

De kinderen van William en Catherine, prins George en prinses Charlotte, hadden tijdens de huwelijksceremonie een belangrijke taak. Beiden waren bruidskinderen. De hertogin van Cambridge begeleidde de kinderen de kerk in. Voordat ze dat deed, waarschuwde ze de groep niet te veel lawaai te maken.

Pippa Middleton als bruidsmeisje op de bruiloft van haar zus Catherine met prins William. Foto: Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

Foto: AP

Catherines echtgenoot William arriveerde bij de kerk met zijn jongere broer prins Harry. Zijn vriendin Meghan Markle werd, tot verdriet van royaltywatchers en het verzamelde publiek, niet gespot in Englefield. De Amerikaanse actrice is wel in Engeland, verwacht wordt dat ze een van de vele gasten is die zich voor het huwelijksfeest bij het gezelschap voegt. Volgens Britse media woonden zo’n 120 gasten de kerkelijke huwelijksinzegening bij, op het feest in de achtertuin van de familie Middleton in Bucklebury worden nog eens 200 extra gasten verwacht.

Iets na 12.45 uur (lokale tijd) verlieten Pippa en James St Mark’s Church als man en vrouw. Bij het verlaten van de kerk gaf het kersverse echtpaar elkaar, omringd door de bruidskinderen, een kus.