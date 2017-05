Jan Smit is op vakantie in Dubai om zijn batterij op te laden voor de Toppers in Concert-reeks eind deze maand. De zanger is met zijn familie in de oliestaat en geniet daar van het goede leven.

Op Instagram deelt de 31-jarige Jan een foto samen met zijn dochter Emma terwijl ze op het strand genieten. Even later kwam daar ook een kiekje bij samen met Senn vanaf het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa.