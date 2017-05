'George en Charlotte gedroegen zich keurig'

Een aanwezige bij de huwelijksvoltrekking in een kerk in Englefield vertelde aan People dat de twee jonge royals zich netjes gedroegen. Daarmee hebben ze Catherine een groot plezier gedaan, want de hertogin van Cambridge was een beetje bang dat haar kinderen de ceremonie zouden verstoren. Charlotte was bruidsmeisje en George bruidsjonker.

Catherine vertelde tijdens de eerste Garden Party op dinsdag dat ze hoopte dat de kinderen zich zouden gedragen. “Op die leeftijd weet je maar nooit”, had ze gezegd. Alle zorgen waren achteraf dus voor niets.