Er werd druk gespeculeerd over de afwezigheid van Meghan. Volgens bronnen verliet Harry de trouwerij vlak na de plechtigheid in de kerk en reed hij terug naar Londen om zijn vriendin op te halen, meldt ET. Harry was eerder op de dag samen met zijn broer prins William naar de trouwplechtigheid in Englefield gekomen.

Meghan is al de hele week in Engeland. Ze heeft een weekje vrij genomen. De actrice zit momenteel middenin de opnamen voor de serie Suits.