Moonlight trekt 300.000 bezoekers naar bios

Dat heeft distributeur Splended Film zondag gemeld op het festival van Cannes. Moonlight is de grootste hit die de jonge speler op de Nederlandse bioscoopmarkt het afgelopen jaar heeft gehad. De film vertelt het verhaal van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandsbuurt in Miami die zijn plek in het leven probeert te vinden. Het drama werd geproduceerd door Brad Pitt, die per se een film wilde maken van het ongepubliceerde toneelstuk Moonlight Black Boys Look Blue. De hoofdrollen worden gespeeld door House of Cards- en Luke Cage-ster Mahershala Ali, Trevante Rhodes (Westworld) en Naomie Harris (Skyfall).

De film, die door alle critici lovend werd ontvangen, beleefde eerder zijn Nederlandse première op het International Film Festival Rotterdam. Regisseur Barry Jenkins was hierbij aanwezig en verzorgde donderdag een masterclass. Moonlight draait na vier maanden nog steeds in twaalf zalen. De film verschijnt 25 mei op dvd en blu-ray.