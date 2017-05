Korte ontruiming in Cannes na bomalarm

Journalisten die al in de zaal zaten, moesten in allerijl naar buiten. Critici die in de rij stonden te wachten, werden op een afstand gehouden. Nadat de politie de zaal met honden had doorzocht, werd de zaal weer vrijgegeven. De film kon uiteindelijk een half uur later alsnog worden vertoond.

Het zeventigste festival van Cannes ging woensdag van start. De politie en gemeente hebben de veiligheidsmaatregelen flink aangescherpt na de aanslag die in juli in Nice plaatsvond, op een steenworp afstand van Cannes. Hier reed een terrorist met een truck op de boulevard op een feestende menigte mensen in. Bij de aanslag kwamen 86 mensen om het leven.

Iedereen die het festivalpaleis betreedt moet door metaaldetectoren en elke tas wordt grondig doorzocht. Rond het complex zijn honderden extra camera’s aangebracht en op de boulevard staan honderden metershoge plantenbakken om aanslagen zoals in Nice te voorkomen. Ook lopen er in de stad veel zwaarbewapende militairen rond.