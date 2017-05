Ruim 1,1 miljoen kijkers voor Beste Zangers

De eerste aflevering van het muziekprogramma, waarin The Voice-winnares Maan centraal stond, staat met 1.175.000 kijkers op de tweede plek in de ranglijst van best bekeken tv-programma’s. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok zaterdag met 1,7 miljoen een groter publiek. Ook Kassa (1,07 miljoen) en Wie Ben Ik? (1,05 miljoen) scoorden boven het miljoen.

Het nieuwe programma van Jörgen Raymann, De Kleine Lettertjes, wist ook een plek te veroveren in de top 10. De eerste aflevering werd door 842.000 mensen bekeken. In de panelshow worden cabaretiers Pieter Derks en Thomas van Luyn, vergezeld door een andere BN’er, getest op hun kennis over de 'soms idiote' wetgeving in Nederland.